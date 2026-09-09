कर्नाटक के मंत्री एसएस मल्लिकार्जुन का विवादित बयान, BJP विधायक को ‘चप्पलों से पीटने’ की बात कही

बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि दावणगेरे के प्रभारी मंत्री ने हमारे हरिहर विधायक बीपी हरीश के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने उनके माता-पिता को भी गाली दी है। यह सिर्फ हरीश का अपमान नहीं, बल्कि उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता का भी अपमान है। अगर सत्ता में होने के कारण आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो आने वाले दिनों में जनता आपके बारे में फैसला करेगी।