कर्नाटक में 172 तालुकों में बनेंगे रिंग रोड, छोटे किसानों को मिलेगी मुफ्त खेती की सुविधा; सरकार का बड़ा प्लान

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि योजना को शुरुआती तौर पर 31 तालुकों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। इसके लिए शुरुआती तौर पर 150 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। योजना सफल रहने पर इसका विस्तार दूसरे इलाकों में किया जाएगा। सरकार का कहना है कि कई छोटे किसान संसाधनों की कमी के कारण अपनी जमीन पर खेती नहीं कर पाते और उनकी जमीन खाली पड़ी रहती है। मुफ्त खेती की सुविधा मिलने से ऐसी जमीन पर भी उत्पादन शुरू हो सकेगा। इससे कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।