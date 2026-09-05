कर्नाटक में शिक्षकों को बड़ा सम्मान, डॉक्टर-इंजीनियर की तरह नाम के आगे लगा सकेंगे प्रीफिक्स, CM शिवकुमार ने किया ऐलान

Teachers Day: शिक्षक दिवस के मौके पर कर्नाटक सरकार ने राज्य के शिक्षकों के लिए एक खास सम्मान की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि राज्य के शिक्षक अब अपने नाम के आगे 'Tr' प्रीफिक्स लगा सकेंगे। इस घोषणा का मकसद समाज और राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों के योगदान का सम्मान करना है। 'Tr' का इस्तेमाल उसी तरह होगा जैसे डॉक्टर के लिए 'Dr', इंजीनियर के लिए 'Er' और प्रोफेसर के लिए 'Prof' जैसे प्रोफेशनल टाइटल का इस्तेमाल होता है।