Bihar Flood: पटना में घरों तक पहुंचा गंगा का पानी, बाढ़ में कुत्ते को नहलाने लगा शख्स, बोला- नहीं नहाया तो खाना नहीं खाएगा

जब उस आदमी से पूछा गया कि वह अपने कुत्ते को कंगन घाट के पास बाढ़ के पानी में क्यों नहला रहा है, तो उसने बताया कि उसके कुत्ते को साल के हर दिन नहाने की आदत है। उसने कहा कि अगर कुत्ते को रोज नहलाया न जाए, तो वह खाना नहीं खाता। अगर वह दो दिन बिना नहाए रह जाए, तो खाना-पीना पूरी तरह छोड़ देता है। उस आदमी ने बताया कि चूंकि पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है, इसलिए वह कुत्ते को बाढ़ के पानी में ही नहला रहा है। वह पिछले तीन-चार सालों से इसी तरह कुत्ते को यहां नहलाने ला रहा है।