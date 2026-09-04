Bihar Flood: बिहार में गंगा-सोन और पुनपुन के उफान से बिगड़े हालात, तेजस्वी बोले- जमीन पर कोई राहत काम नहीं, पीने के पानी तक को तरस रहे लोग

Bihar Flood: बिहार की प्रमुख नदियों में पानी का स्तर बढ़ने से एक बार फिर चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद सोन, पुनपुन और गंगा नदियों में पानी का बहाव तेजी से बढ़ने के कारण कई जिलों में हालात गंभीर हो गए हैं। निचले इलाकों और दियारा क्षेत्रों में पानी तेजी से घुस रहा है, जिससे हजारों परिवारों के सामने विस्थापन का खतरा पैदा हो गया है। इस संकट के बीच सीएम सम्राट ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है और राहत व बचाव कार्यों के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं, विपक्ष ने सरकार पर जमीनी स्तर पर राहत कार्यों की पूरी तरह से कमी का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है।