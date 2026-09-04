अमेरिका का मोस्ट-वांटेड जालंधर से धरा गया, FBI ने रखा था 1.42 करोड़ का इनाम, कनाडा के रास्ते भागा था भारत

बेदी पर अमेरिका में वायर फ्रॉड और SNAP लाभ धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे। शुरुआत में उसे गिरफ्तार किए बिना अदालत में पेश होने की अनुमति दी गई थी। उसे अपना पासपोर्ट जमा करने और वॉशिंगटन राज्य में रहने का आदेश दिया गया था। FBI के अनुसार, इसके बावजूद वह पहले कनाडा भाग गया और फिर अप्रैल 2026 में कनाडा के रास्ते भारत आ गया। उसकी निगरानी संबंधी शर्तों के उल्लंघन के बाद 21 मई 2026 को वॉशिंगटन के पश्चिमी जिले की अमेरिकी जिला अदालत ने उसके खिलाफ संघीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।