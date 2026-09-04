बिहार में फिर उठी चिराग पासवान को CM बनाने की मांग, राजू तिवारी बोले- आगामी चुनाव में LJPR बनाएगी सरकार

पटना के 1-व्हीलर रोड स्थित प्रदेश कार्यालय में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र विवेक के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए राजू तिवारी ने कहा कि लोजपा (रा) का हर कार्यकर्ता यह संकल्प ले कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और अपने दम पर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ही बिहार की कमान संभालेंगे और राज्य का नेतृत्व करेंगे। राजू तिवारी के इस बयान के बाद पूरा सभागार चिराग पासवान के समर्थन में नारों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।