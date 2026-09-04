चिराग पासवान ने स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, बोले- मेरे नाम का गलत इस्तेमाल हुआ, कानून का मजाक बर्दाश्त नहीं

दरअसल, नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक्टिविस्ट निशू आजाद के पिता संजय आजाद के साथ मारपीट की गई थी। इस घटना को लेकर हाल ही में एक पॉडकास्ट में स्वतंत्र भारद्वाज ने दावा किया कि पीड़ित पर हुआ हमला इतना गंभीर था कि जानलेवा हो सकता था। उसी बातचीत के दौरान स्वतंत्र भारद्वाज ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और भाजपा नेता कपिल मिश्रा का नाम लेते हुए कहा कि वे उनके 'भाई' जैसे हैं, जिसके बाद यह आरोप लगने लगे कि राजनीतिक रसूख और संरक्षण के चलते आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई। जिसका वीडियो सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया।