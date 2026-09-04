Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी के कैमैक स्ट्रीट कार्यालय की छठी-सातवीं मंजिल खाली करने का आदेश, फायर सेफ्टी में मिलीं गंभीर खामियां

TMC Crisis: तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के कैमैक स्ट्रीट स्थित कार्यालय परिसर की छठी और सातवीं मंजिल को तत्काल खाली करने का निर्देश दिया गया है। पश्चिम बंगाल अग्निशमन और आपातकालीन सेवा निदेशालय के जांच में इमारत में अग्निशमन सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। फायर विभाग के मुताबिक, 9, अबनिंद्रनाथ टैगोर सरणी (कैमैक स्ट्रीट) स्थित इमारत का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट 10 अगस्त 2023 को ही समाप्त हो गया था। इसके बाद इसको रिन्यू नहीं कराया गया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में कई अन्य कमियां भी पाई गईं।