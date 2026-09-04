‘पुलिस दो मिनट देर से आती तो…’, संजय आजाद के पुराने वीडियो से जंतर-मंतर विवाद में नया मोड़

CJP Protest: जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान निशु आजाद के पिता संजय आजाद के साथ हुई मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। शुक्रवार को CJP के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका संसद मार्ग थाने पहुंचे और आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसी बीच संजय आजाद और निशु आजाद का 24 जुलाई का एक पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें संजय आजाद ने जंतर-मंतर की घटना को लेकर अपनी तरफ का पक्ष रखा था। इस वीडियो के सामने आने के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है। वीडियो में संजय आजाद कहते दिखाई दे रहे हैं कि अगर पुलिस मौके पर दो मिनट और देर से पहुंचती तो स्वतंत्र भारद्वाज की हालत और खराब हो सकती थी। वहीं, इससे पहले स्वतंत्र भारद्वाज ने दावा किया था कि उन्होंने संजय आजाद पर हमला आत्मरक्षा में किया था।