Terrorist killed in J&K: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, बडगाम में एक आतंकी ढेर, AK-47 और गोला-बारूद बरामद

शुरुआती गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। वे पीर पंजाल के घने जंगलों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, जो पुंछ, राजौरी, बारामूला, पुलवामा और शोपियां जिलों तक फैले हुए हैं। घेराबंदी को और मजबूत करने और संदिग्ध आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर भागने से रोकने के लिए मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और सघन सर्च ऑपरेशन जारी है।