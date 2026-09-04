Nishu Azad Case: निशु आजाद केस में SC-ST एक्ट की धाराएं जुड़ेगी, CJP की 72 घंटे में स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी की मांग

Swatantra Bhardwaj: छात्र कार्यकर्ता निशु आजाद के पिता संजय कुमार से कथित मारपीट के मामले में अब एससी-एसटी एक्ट की धाराएं जोड़े जाने की संभावना है। शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन कर आरोपी हिंदुत्व इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात भी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दर्ज एफआईआर में एससी-एसटी एक्ट की धाराएं जोड़ने को लेकर कानूनी सलाह ली जा रही है। इसके साथ ही पुलिस इस बात पर भी कानूनी राय ले रही है कि मौजूदा एफआईआर में हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी जा सकती है या नहीं। CJP का दावा है कि पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी के लिए 72 घंटे का आश्वासन दिया है।