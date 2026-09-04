Tamil Nadu News: मानसिक रूप से बीमार महिला से छेड़छाड़ की कोशिश, श्वानों ने आरोपी पर किया हमला, CCTV से खुलासा

इसी दौरान एक नाबालिग लड़का वहां पहुंचा। पुलिस ने बताया कि वह शराब के नशे में था। सीसीटीवी फुटेज में लड़का पहले महिला से बात करता नजर आ रहा है। इसके बाद उसने पास से पत्थर उठाया और श्वानों को भगाने की कोशिश की। फुटेज में दोनों श्वान कुछ दूरी पर जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वे पूरी तरह वहां से नहीं गए। वे लगातार भौंकते रहे और लड़के पर नजर बनाए रखी। पुलिस के मुताबिक, श्वानों के थोड़ा दूर हटने के बाद लड़के ने महिला के साथ यौन उत्पीड़न की कोशिश की। महिला घबरा गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी।