‘विधानसभा में बहुमत नहीं मिला, PM कैसे बनेंगे?’ विजय के ‘PM’ अभियान पर DMK का तंज

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु की राजनीति में मुख्यमंत्री विजय और उनकी पार्टी TVK को लेकर सियासी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। अब मामला 2029 के लोकसभा चुनाव तक पहुंच गया है। TVK की ओर से विजय को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की चर्चा के बीच DMK ने इस दावे पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी प्रवक्ता TKS एलंगोवन ने 'विजय फॉर PM' की बात को मजाकिया बताया और कहा कि जो पार्टी विधानसभा चुनाव में ही बहुमत हासिल नहीं कर पाई, वह प्रधानमंत्री पद का सपना देख रही है।