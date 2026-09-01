2029 में राहुल गांधी होंगे PM उम्मीदवार? तमिलनाडु CM विजय ने दिया समर्थन, गठबंधन में खींचतान की अटकलों पर कांग्रेस का जवाब

TVK Congress Alliance: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने का समर्थन किया है। कांग्रेस विधायक दल (CLP) की नेता थरहाई कथबर्ट ने यह दावा किया। बता दें कि उनका यह बयान सत्तारूढ़ गठबंधन में सहयोगी दल तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) और कांग्रेस के बीच मतभेद की अटकलों के बीच आया है।