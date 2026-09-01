CJP Protest: महाराष्ट्र, असम, बंगाल और बिहार ने SC से मांगी FIR रद्द करने की अनुमति, केंद्र पहले ही कर चुका है 13 केस खत्म करने की मांग

CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में जुलाई में हुए प्रदर्शनों को लेकर दर्ज एफआईआर को खत्म करने की मांग अब दूसरे राज्यों तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और प्रदर्शन से जुड़ी FIR को रद्द करने की अनुमति मांगी है। केंद्र सरकार भी दिल्ली में दर्ज मामलों को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुकी है।