उफनते पानी में फंसा बाइक सवार, नवविवाहिता ने दुपट्टा फेंक ऐसे बचाई जान

हिमाचल और चंबा जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के मौसम में ऐसी घटनाएं बहुत घातक साबित हो सकती हैं। मौसम विशेषज्ञों और स्थानीय प्रशासन की सलाह है कि पहाड़ों में यात्रा करते समय बहते पानी को कभी हल्का न समझें, क्योंकि ऊपर से आने वाले सैलाब में पानी का बहाव और गहराई धोखा दे सकती है। बारिश के दौरान अगर सड़क पर पानी का बहाव तेज दिखे तो किसी सुरक्षित स्थान पर रुककर जलस्तर कम होने का इंतजार करना ही समझदारी है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में अचानक होने वाली बारिश निचले रास्तों पर पलभर में फ्लैश फ्लड का रूप ले लेती है।