Vinesh Phogat: दिल्ली हाईकोर्ट में विनेश फोगाट की WFI को चुनौती, अनुशासनात्मक कार्रवाई पर मांगा जवाब; अब 29 सितंबर को होगी सुनवाई

Vinesh Phogat Delhi High Court: भारतीय कुश्ती की चर्चित खिलाड़ी Vinesh Phogat की प्रतिस्पर्धी कुश्ती में वापसी का रास्ता एक बार फिर कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) से उस याचिका पर अपना पक्ष बताने को कहा है, जिसमें विनेश ने अपने खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस और अनुशासनात्मक प्रक्रिया को चुनौती दी है। मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि विनेश मातृत्व के बाद मैट पर लौटने की तैयारी कर रही हैं और उनका कहना है कि मौजूदा कार्रवाई उनकी खेल वापसी में बाधा बन रही है।