‘हमें गरीब बनाने के लिए धन्यवाद’ से ‘मोदी है तो मुंबई है’, PM मोदी के वीडियो पर यूजर का तंज

PM Narendra Modi Video: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें देशवासियों से विदेश में छुट्टियां मनाने, विदेश में शादी करने और जरूरत न होने पर सोना खरीदने से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लोगों को अपनी खरीदारी और खर्च को लेकर अधिक जागरूक होना चाहिए।