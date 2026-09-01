India Democracy Ranking: 1975 के बाद सबसे निचले पायदान पर भारत! Electoral Democracy Index में 106वीं रैंक पर मचा सियासी घमासान

1 Denmark 91.3

2 Norway 89.0

3 Sweden 88.9

4 Belgium 88.9

5 Ireland 88.7

6 Estonia 88.7

7 Switzerland 88.2

8 Luxembourg 86.9

9 France 86.5

10 Costa Rica 86.2

11 Uruguay 86.2

12 Finland 85.2

13 Czechia 84.9

14 New Zealand 84.9

15 Australia 84.4

16 Canada 84.0

17 Chile 83.9

18 Austria 83.9

19 Latvia 83.4

20 Netherlands 83.2

21 Germany 82.8

22 Portugal 82.2

23 Spain 82.2

24 Japan 81.9

25 South Korea 81.9

26 Iceland 80.7

27 Jamaica 80.5

28 Taiwan 80.1

29 Barbados 79.7

30 Trinidad and Tobago 78.6

31 Lithuania 78.6

32 Brazil 78.4

33 Sri Lanka 78.3

34 Malta 78.3

35 Suriname 78.1

36 Cyprus 77.3

37 United Kingdom 77.2

38 Poland 76.8

39 Seychelles 76.0

40 Cape Verde 74.5

41 Italy 74.5

42 South Africa 74.3

43 Greece 74.1

44 Mauritius 73.8

45 Timor-Leste 73.6

46 United States 73.5

47 Dominican Republic 73.5

48 Slovakia 73.3

49 Vanuatu 72.9

50 Panama 72.8

51 Ghana 71.1

52 Solomon Islands 69.6

53 Israel 69.4

54 Slovenia 69.2

55 Argentina 69.0

56 Croatia 68.6

57 Colombia 67.9

58 Peru 66.7

59 Botswana 66.5

60 Lesotho 66.1

61 Nepal 65.6

62 The Gambia 64.1

63 Guatemala 63.7

64 Montenegro 63.6

65 Senegal 63.3

66 Namibia 63.3

67 Sao Tome and Principe 63.2

68 Kosovo 63.1

69 Armenia 61.4

70 Ecuador 60.7

71 Bolivia 60.5

72 Romania 60.5

73 Bulgaria 59.9

74 Liberia 59.7

75 Paraguay 58.1

76 Bhutan 56.6

77 Kenya 56.3

78 North Macedonia 56.2

79 Malawi 55.7

80 Maldives 55.6

81 Moldova 55.3

82 Mongolia 53.5

83 Guyana 51.5

84 Honduras 51.1

85 Fiji 50.7

86 Nigeria 50.5

87 Malaysia 50.4

88 Bosnia and Herzegovina 49.8

89 Zambia 49.7

90 Benin 49.3

91 Albania 48.4

92 Sierra Leone 47.1

93 Mexico 46.9

94 Papua New Guinea 46.7

95 Indonesia 46.2

96 Somaliland 44.5

97 Singapore 43.4

98 Thailand 42.4

99 Hungary 42.1

100 Lebanon 41.9

101 Georgia 40.1

102 Tunisia 39.5

103 Ivory Coast 39.4

104 Philippines 39.2

105 Ukraine 38.6

106 India 37.7

107 Iraq 36.9

108 Tanzania 36.5

109 Madagascar 36.1

110 Togo 35.1

111 Angola 34.4

112 Mauritania 32.8

113 El Salvador 32.1

114 Kyrgyzstan 31.3

115 Zanzibar 30.9

116 Democratic Republic of the Congo 30.6

117 Pakistan 30.2

118 Gabon 30.2

119 Serbia 30.0

120 Central African Republic 29.3

121 Türkiye 29.3

122 Comoros 29.3

123 Jordan 28.2

124 Mozambique 27.9

125 Zimbabwe 26.8

126 Algeria 26.5

127 Cameroon 26.0

128 Morocco 25.9

129 Kazakhstan 25.9

130 Ethiopia 25.7

131 Uganda 25.3

132 Guinea-Bissau 25.2

133 Djibouti 25.0

134 Republic of the Congo 24.3

135 Chad 24.2

136 Haiti 23.8

137 Niger 22.7

138 Uzbekistan 21.8

139 Palestine/West Bank 21.4

140 Bangladesh 19.5

141 Libya 19.3

142 Rwanda 19.3

143 Egypt 18.7

144 Guinea 18.7

145 Burundi 18.5

146 Cambodia 18.3

147 Venezuela 18.1

148 Cuba 17.6

149 Oman 17.5

150 Equatorial Guinea 17.2

151 Azerbaijan 17.1

152 Russia 17.0

153 Somalia 16.5

154 Mali 16.4

155 Belarus 16.3

156 Iran 15.9

157 Tajikistan 15.8

158 Nicaragua 15.1

159 Hong Kong 15.1

160 Turkmenistan 14.8

161 Vietnam 14.6

162 Bahrain 13.9

163 Kuwait 13.8

164 Laos 13.5

165 Burkina Faso 13.4

166 South Sudan 13.3

167 Sudan 13.0

168 Syria 12.8

169 Eswatini 12.8

170 Palestine/Gaza 12.8

171 Yemen 12.7

172 United Arab Emirates 10.4

173 North Korea 8.3

174 Myanmar 8.0

175 China 7.2

176 Afghanistan 6.9

177 Eritrea 6.9

178 Qatar 3.4