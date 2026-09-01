धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्यों पीछे हटे थे सोनम वांगचुक? बताया क्यों लास्ट टाइम में बदला अपना रुख

वांगचुक के रुख में बदलाव की एक बड़ी वजह हिंसा का डर भी था। उन्होंने सितंबर 2025 में लद्दाख में हुई हिंसा के अपने अनुभव का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि लंबे समय बाद भी कई मामले लंबित थे। कुछ ऐसे लोग भी जेल पहुंचे, जिन्होंने हिंसा रोकने की कोशिश की थी। वांगचुक को डर था कि दिल्ली में जारी प्रदर्शन के हालात भी बिगड़ सकते हैं। उन्होंने 23 जुलाई की रात कनॉट प्लेस में हिंसक भीड़ की खबरों का जिक्र किया। उन्हें आशंका थी कि अगर आंदोलन मुंबई, लखनऊ और दूसरे शहरों तक फैल गया, तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने भूख हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। हालांकि, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वांगचुक ने कहा कि वह जवाबदेही के तौर पर इस्तीफे की मांग का समर्थन करते हैं। लेकिन उनके मुताबिक, सिर्फ मंत्री बदलने से शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव जरूरी नहीं है।