1 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

SCO Summit में शहबाज शरीफ के सामने पीएम मोदी की दो टूक, कहा- आतंकवाद नहीं बन सकता स्ट्रेटेजिक हथियार

PM Modi SCO: SCO शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा, आतंकवाद के इकोसिस्टम को खत्म करने की बात कही। जानें बिश्केक में मोदी के भाषण की बड़ी बातें।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Sep 01, 2026

Jammu Kashmir Article 370

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo-IANS)

PM Modi SCO Summit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन की सालाना बैठक में शिकरत करने पहुंचे। इसमें पीएम मोदी ने भारत के एजेंडे को प्रमुखता से रखा। समिट के दौरान भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा उठाया।

सुरक्षा का दायरा बेहद व्यापक हो चुका है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SCO शिखर सम्मेलन के दौरान कहा कि आज की आपस में जुड़ी दुनिया में सुरक्षा का दायरा बेहद व्यापक हो गया है। पश्चिम एशिया के संकट ने दिखाया है कि किसी एक क्षेत्र में होने वाला संघर्ष पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। इसका असर दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और सप्लाई चेन पर भी पड़ा है।

भारत हमेशा बातचीत के जरिए मुद्दों को हल करने के पक्ष में

पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों को ऐसे संकटों की सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ी है। यही वजह है कि भारत हमेशा बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की वकालत करता है। उन्होंने एकबार फिर दोहराया कि ये युद्ध का नहीं, बातचीत का दौर है। PM मोदी ने SCO शिखर सम्मेलन में बिना पाकिस्तान का नाम लिए आतंकवाद को लेकर कड़ा संदेश दिया।

गंभीर मुद्दों पर डबल स्टैंडर्ड की जगह नहीं

उन्होंने कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर डबल स्टैंडर्ड की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो देश आतंकवाद को अपनी नीति के एक साधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए कि आतंकवाद किसी के लिए रणनीतिक हथियार नहीं बन सकता।

आतंकवाद के इकोसिस्टम को ध्वस्त करना होगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें एससीओ समिट में आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करने की बात कही। स्पष्ट किया कि कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देने वाले तत्वों पर रोक लगानी होगी। इस सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल हुए हैं।

मंगलवार को सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले पच्चीस वर्षों में एससीओ ने यूरेशिया के विशाल भूभाग में संवाद और सहयोग की एक मजबूत परंपरा विकसित की है। हमने मिलकर अपने लोगों की भलाई के साथ-साथ मानवता के विकास में भी बहुमूल्य योगदान दिया है। इन पच्चीस वर्षों में हमने सहयोग की मजबूत नींव तैयार की है। अब आने वाले पच्चीस वर्षों में हमारा लक्ष्य इस सहयोग को स्पष्ट परिणामों में बदलने का होना चाहिए।

SCO का फुल फॉर्म बताया

पीएम मोदी ने कहा कि पिछली बैठक में मैंने एससीओ को लेकर भारत की सोच के तीन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया था। S से Security (सुरक्षा), C से Connectivity और O से Opportunity (अवसर)। अब समय है कि इन तीनों स्तंभों को विजन से आगे बढ़ाकर ठोस आउटकम (उपलब्धि) तक ले जाया जाए। और इसकी पहली आवश्यकता है, शांति और सुरक्षा। आतंकवाद आज भी पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। इसके विरुद्ध लड़ाई में हम एक्शन-रिएक्शन की सोच तक सीमित नहीं रह सकते।

बिना नाम लिए पाक पर निशाना

फिर पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर भारत की मंशा स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि हमें आतंकवाद के वित्तपोषण, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) को ध्वस्त करना होगा। हमें एक स्वर में बोलना होगा कि इस गंभीर विषय पर द्विपक्षीय मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता।

उन्होंने किसी भी देश का नाम लिए बगैर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट नहीं हो सकता।

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Sept 2026 12:18 pm

Published on:

01 Sept 2026 12:18 pm

Hindi News / National News / SCO Summit में शहबाज शरीफ के सामने पीएम मोदी की दो टूक, कहा- आतंकवाद नहीं बन सकता स्ट्रेटेजिक हथियार

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘हमें गरीब बनाने के लिए धन्यवाद’ से ‘मोदी है तो मुंबई है’, PM मोदी के वीडियो पर यूजर का तंज

PM Narendra Modi
राष्ट्रीय

IndiGo Flight Engine Failure: हवा में ही IndiGo विमान का इंजन हुआ फेल! गोवा से दिल्ली जा रही थी फ्लाइट; हुई इमरजेंसी लैंडिंग

indigo flight engine failure goa delhi flight emergency landing
राष्ट्रीय

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्यों पीछे हटे थे सोनम वांगचुक? बताया क्यों लास्ट टाइम में बदला अपना रुख

sonam wangchuk
राष्ट्रीय

India Democracy Ranking: 1975 के बाद सबसे निचले पायदान पर भारत! Electoral Democracy Index में 106वीं रैंक पर मचा सियासी घमासान

V-Dem Democracy Index
राष्ट्रीय

पंजाब चुनाव से पहले AAP का बड़ा दांव! हवारा की पैरोल पर बदला रुख, क्या पंथिक वोट साधने की तैयारी?

Bhagwant Mann, Satyendar Jain Arrest, Satyendar Jain, BJP ED CBI, Bhagwant Mann BJP, Punjab CM Bhagwant Mann, BJP Central Agencies, ED CBI Misuse, BJP Opposition Attack,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.