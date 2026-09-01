SCO Summit में शहबाज शरीफ के सामने पीएम मोदी की दो टूक, कहा- आतंकवाद नहीं बन सकता स्ट्रेटेजिक हथियार

पीएम मोदी ने कहा कि पिछली बैठक में मैंने एससीओ को लेकर भारत की सोच के तीन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया था। S से Security (सुरक्षा), C से Connectivity और O से Opportunity (अवसर)। अब समय है कि इन तीनों स्तंभों को विजन से आगे बढ़ाकर ठोस आउटकम (उपलब्धि) तक ले जाया जाए। और इसकी पहली आवश्यकता है, शांति और सुरक्षा। आतंकवाद आज भी पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। इसके विरुद्ध लड़ाई में हम एक्शन-रिएक्शन की सोच तक सीमित नहीं रह सकते।