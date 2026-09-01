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IndiGo Flight Engine Failure: हवा में ही IndiGo विमान का इंजन हुआ फेल! गोवा से दिल्ली जा रही थी फ्लाइट; हुई इमरजेंसी लैंडिंग

IndiGo Flight Engine Failure: गोवा से दिल्ली आ रही IndiGo की फ्लाइट 6E 2102 के एक इंजन में खराबी की सूचना के बाद विमान को वापस गोवा मोड़ दिया गया। फ्लाइट की मोपा एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।
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भारत

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Harshul Mehra

Sep 01, 2026

indigo flight engine failure goa delhi flight emergency landing

हवा में ही IndiGo विमान का इंजन हुआ फेल! फोटो सोर्स-वीडियो ग्रैब इंस्टा (ingoa24x7)

IndiGo Flight Engine Failure: गोवा से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली IndiGo की एक फ्लाइट में मंगलवार सुबह तकनीकी खराबी की सूचना सामने आई। फ्लाइट के एक इंजन में खराबी की जानकारी मिलने के बाद विमान को दिल्ली ले जाने के बजाय वापस गोवा की ओर मोड़ दिया गया। इसके बाद विमान की गोवा के मोपा एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। घटना के बाद विमान में सवार यात्रियों के बीच भी चिंता का माहौल बना रहा।

सूत्रों के मुताबिक, यह घटना IndiGo की फ्लाइट 6E 2102 से जुड़ी है, जिसने मंगलवार सुबह गोवा से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान के एक इंजन में खराबी की सूचना सामने आई। इसके बाद विमान को वापस गोवा लाने का फैसला लिया गया। शुरूआती जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि फ्लाइट का इंजन हवा में ही फेल हो गया।

सुबह 9:16 बजे गोवा से दिल्ली के लिए भरी उड़ान

जानकारी के मुताबिक, IndiGo की फ्लाइट 6E 2102 ने मंगलवार सुबह करीब 9:16 बजे गोवा से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। विमान के उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद एक इंजन में खराबी की जानकारी सामने आई। इंजन से जुड़ी तकनीकी समस्या की सूचना मिलने के बाद विमान के संचालन को लेकर जरूरी कदम उठाए गए। स्थिति को देखते हुए विमान को दिल्ली ले जाने के बजाय वापस गोवा लाने का निर्णय लिया गया।

करीब 9:30 बजे ATC ने घोषित की फुल इमरजेंसी

सूत्रों के अनुसार, विमान में इंजन की खराबी की सूचना मिलने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC ने करीब 9:30 बजे फुल इमरजेंसी घोषित कर दी। इसके बाद विमान को सुरक्षित तरीके से वापस गोवा के मोपा एयरपोर्ट लाने की प्रक्रिया शुरू की गई। विमान को मोपा एयरपोर्ट की ओर मोड़ा गया, जहां उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस दौरान एयरपोर्ट और संबंधित एजेंसियों की ओर से आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए गए।

इंजन में किस तरह की खराबी आई, अभी स्पष्ट नहीं

फिलहाल इंजन में किस तरह की तकनीकी खराबी आई थी, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि इंजन में खराबी किस वजह से आई और विमान के सिस्टम में किस तरह की तकनीकी समस्या दर्ज हुई थी। घटना के बाद विमान की तकनीकी स्थिति और इंजन में आई खराबी की जांच की जा रही है। आधिकारिक स्तर पर तकनीकी खराबी की विस्तृत वजह सामने आने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

विमान में कितने यात्री थे, जानकारी सामने नहीं आई

फिलहाल फ्लाइट 6E 2102 में कितने यात्री सवार थे, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। यात्रियों की स्थिति को लेकर भी विस्तृत आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। वहीं, घटना के संबंध में IndiGo की ओर से भी फिलहाल कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। एयरलाइन की ओर से आधिकारिक जानकारी जारी होने के बाद ही घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की पुष्टि हो सकेगी।

सुरक्षित लैंडिंग के लिए विमान को वापस लाया गया

इंजन में खराबी की सूचना मिलने के बाद विमान को वापस गोवा की ओर मोड़ने का फैसला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। विमान को मोपा एयरपोर्ट वापस लाया गया, जहां उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पूरा घटनाक्रम मंगलवार सुबह उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद शुरू हुआ। फ्लाइट ने करीब 9:16 बजे गोवा से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी और करीब 9:30 बजे ATC ने फुल इमरजेंसी घोषित की थी। अब इस मामले में IndiGo के विस्तृत आधिकारिक बयान और तकनीकी खराबी की वजह सामने आने का इंतजार है।

इंडिगो फ्लाइट का एक इंजन हवा में फेल, एयरपोर्ट पर ‘फुल इमरजेंसी’ घोषित, सवार थे 224 यात्री

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Updated on:

01 Sept 2026 12:39 pm

Published on:

01 Sept 2026 12:06 pm

Hindi News / National News / IndiGo Flight Engine Failure: हवा में ही IndiGo विमान का इंजन हुआ फेल! गोवा से दिल्ली जा रही थी फ्लाइट; हुई इमरजेंसी लैंडिंग

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