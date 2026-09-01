IndiGo Flight Engine Failure: हवा में ही IndiGo विमान का इंजन हुआ फेल! गोवा से दिल्ली जा रही थी फ्लाइट; हुई इमरजेंसी लैंडिंग

इंजन में खराबी की सूचना मिलने के बाद विमान को वापस गोवा की ओर मोड़ने का फैसला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। विमान को मोपा एयरपोर्ट वापस लाया गया, जहां उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पूरा घटनाक्रम मंगलवार सुबह उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद शुरू हुआ। फ्लाइट ने करीब 9:16 बजे गोवा से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी और करीब 9:30 बजे ATC ने फुल इमरजेंसी घोषित की थी। अब इस मामले में IndiGo के विस्तृत आधिकारिक बयान और तकनीकी खराबी की वजह सामने आने का इंतजार है।