CJP Protest: 20 जुलाई के संसद मार्च को लेकर सोनम वांगचुक ने किया खुलासा, आंदोलन विपक्ष को सौंपने की थी तैयारी

उन्होंने आगे कहा कि इसको लेकर मैंने कोर ग्रुप से पूछा कि संसद मार्च के दौरान कितने लोग आ सकते है? इस पर आशुतोष रांका ने कहा कि 10 हजार, जबकि सौरभ दास ने कहा कि 15 हजार लोग आ सकते है। लेकिन मैंने सोचा कि 1 से 2 लाख लोग आ सकते है। लेकिन मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई।