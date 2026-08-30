Telangana SIR: CM रेवंत रेड्डी ने चुनाव आयोग से 4 हफ्ते अतिरिक्त समय मांगा, जानें क्या है पूरा मामला

मुख्यमंत्री ने लिखे पत्र में कहा है कि SIR के दौरान मतदाताओं को पर्याप्त समय और जरूरी सहायता मिलनी चाहिए। उन्होंने प्रक्रिया में उचित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की भी मांग की। रेवंत रेड्डी ने चुनाव आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 10 जून 2026 तक तेलंगाना में 3.38 करोड़ मतदाता थे। इनमें से 73.39 लाख (21.7 प्रतिशत) मतदाताओं की पहचान अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाता श्रेणी के तहत की गई है। उन्होंने कहा कि इस श्रेणी में शामिल करीब 62 प्रतिशत यानी लगभग 45.19 लाख मतदाताओं को स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए लोगों के रूप में चिन्हित किया गया है। मुख्यमंत्री ने इसे चिंता का विषय बताया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्थान बदल चुके मतदाताओं के नाम हटाने से पहले निर्धारित नोटिस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है।