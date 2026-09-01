‘देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं’ – राहुल पर FIR से भड़की कांग्रेस, पूर्व सीएम हुड्डा बोले- हम किसी से नहीं डरते

कांग्रेस सांसद करमवीर सिंह बौद्ध ने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। आज जब कोई वरिष्ठ नेता गरीबों, दलितों, पिछड़े वर्गों, आदिवासियों और महिलाओं की आवाज उठाने के लिए आगे आता है और सदियों से उनके साथ हो रहे अत्याचार, भेदभाव और छुआछूत को उजागर करता है, तो आप रामलीला मैदान में हमारी पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद हल्द्वानी में एक कार्यक्रम के दो दिन बाद 'शुद्धिकरण' का अनुष्ठान करते हैं। जब कोई वरिष्ठ नेता दलितों के अपमान का मुद्दा उठाता है, तो आप एफआईआर दर्ज करके उन्हें रोकना चाहते हैं। यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।