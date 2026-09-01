India-US Defence Deal: भारत में बनेगी जैवलिन मिसाइल, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने किया बड़ा करार, सर्जियो गोर ने किया स्वागत

Sergio Gor on Javelin Missile Defence Deal: दुनिया की सबसे घातक एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल जैवलिन (ATGM) जल्द ही भारत में बनेगी। इसको लेकर जैवलिन ज्वाइंट वेंचर और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) के बीच MoU पर हस्ताक्षर हुए हैं। जैवलिन ज्वाइंट वेंचर लॉकहीड मार्टिन और रेथियॉन की साझेदारी है। इस समझौते के तहत भारत में जैवलिन ऑल-अप-राउंड मिसाइलों का सह-उत्पादन किया जाएगा। यह जानकारी भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने मंगलवार को दी।