बेंगलुरु के टेक इंजीनियर ने 65 लाख से ज्यादा की सैलरी का ऑफर ठुकराया, पिता भी रह गए हैरान

बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म यूएबिलिटी के संस्थापक रोहन धवन ने LinkedIn पर यह कहानी साझा की। उनके मुताबिक, उनके 31 वर्षीय दोस्त की मौजूदा सालाना आय 45 लाख रुपए है। प्रमोशन स्वीकार करने पर उसे 65 लाख रुपए से ज्यादा का पैकेज, वरिष्ठ पद और बड़ी टीम की जिम्मेदारी मिलती। हालांकि, ज्यादा सैलरी के साथ काम का दबाव भी काफी बढ़ने वाला था। नई भूमिका में सप्ताह में चार रात अमरीका की टीम के साथ देर रात तक कॉल करनी पड़ती। इसके अलावा काम के सिलसिले में लगातार यात्रा करनी होती और मौजूदा टीम से करीब दोगुनी बड़ी टीम को संभालना पड़ता। इसका असर उसके निजी समय पर भी पड़ता। शनिवार और रविवार कागजों पर छुट्टी के दिन होते, लेकिन काम की जिम्मेदारियों के कारण वास्तव में उनके पूरी तरह खाली रहने की कोई गारंटी नहीं थी।