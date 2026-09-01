1 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

बेंगलुरु के टेक इंजीनियर ने 65 लाख से ज्यादा की सैलरी का ऑफर ठुकराया, पिता भी रह गए हैरान

बेंगलुरु के 31 वर्षीय सॉफ्टवेयर डेवलपर ने 45 लाख रुपए सालाना पैकेज के बावजूद 20 लाख रुपए के अतिरिक्त हाइक का ऑफर ठुकरा दिया। प्रमोशन के साथ देर रात कॉल, लगातार यात्रा और बड़ी टीम की जिम्मेदारी बढ़ने वाली थी।
2 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Sep 01, 2026

Salary Hike

Salary Hike (photo-patrika)

बेंगलुरु। भागदौड़ भरी कॉर्पोरेट जिंदगी और मोटी सैलरी की दौड़ के बीच बेंगलुरु के एक 31 वर्षीय सॉफ्टवेयर डेवलपर ने ऐसा फैसला लिया है, जिसने वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर नई बहस छेड़ दी है। 45 लाख रुपए सालाना पैकेज पर काम कर रहे इस टेक इंजीनियर को कंपनी ने करीब 20 लाख रुपए का अतिरिक्त सालाना हाइक देने की पेशकश की थी। प्रमोशन स्वीकार करने पर उसका पैकेज 65 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता। हालांकि, इंजीनियर ने यह ऑफर ठुकरा दिया। उसके इस फैसले से पिता भी हैरान रह गए। वहीं, सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इंजीनियर के फैसले को महत्वाकांक्षा के बजाय जीवन की प्राथमिकताओं को समझने वाला कदम बताया है।

ऑफर के साथ बढ़ने वाली थीं जिम्मेदारियां

बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म यूएबिलिटी के संस्थापक रोहन धवन ने LinkedIn पर यह कहानी साझा की। उनके मुताबिक, उनके 31 वर्षीय दोस्त की मौजूदा सालाना आय 45 लाख रुपए है। प्रमोशन स्वीकार करने पर उसे 65 लाख रुपए से ज्यादा का पैकेज, वरिष्ठ पद और बड़ी टीम की जिम्मेदारी मिलती। हालांकि, ज्यादा सैलरी के साथ काम का दबाव भी काफी बढ़ने वाला था। नई भूमिका में सप्ताह में चार रात अमरीका की टीम के साथ देर रात तक कॉल करनी पड़ती। इसके अलावा काम के सिलसिले में लगातार यात्रा करनी होती और मौजूदा टीम से करीब दोगुनी बड़ी टीम को संभालना पड़ता। इसका असर उसके निजी समय पर भी पड़ता। शनिवार और रविवार कागजों पर छुट्टी के दिन होते, लेकिन काम की जिम्मेदारियों के कारण वास्तव में उनके पूरी तरह खाली रहने की कोई गारंटी नहीं थी।

परिवार और फिटनेस को दी प्राथमिकता

रोहन धवन के मुताबिक, इंजीनियर और उसकी पत्नी अगले साल बच्चे की योजना बना रहे हैं। वह सप्ताह में पांच दिन सुबह वर्कआउट करता है और हर बुधवार अपने माता-पिता के साथ खाना खाने का समय निकालता है। ऐसे में उसने ज्यादा सैलरी के बजाय अपनी मौजूदा दिनचर्या और पारिवारिक जीवन को प्राथमिकता देने का फैसला किया।

पिता ने पूछा- इतनी बड़ी रकम क्यों छोड़ी?

जब इंजीनियर ने 20 लाख रुपए के अतिरिक्त पैकेज का ऑफर ठुकराया तो उसके पिता भी हैरान रह गए। उन्होंने सवाल किया कि जब इतनी बड़ी रकम अतिरिक्त मिल रही थी तो उसने इसे क्यों छोड़ दिया? आखिर कई लोग इससे कहीं कम सैलरी बढ़ोतरी के लिए भी नौकरी बदलने को तैयार रहते हैं। हालांकि, इंजीनियर के लिए यह फैसला केवल पैसे का नहीं था। उसने माना कि ज्यादा कमाई के साथ मिलने वाली अतिरिक्त जिम्मेदारियां उसके निजी जीवन और परिवार के लिए उपलब्ध समय को प्रभावित कर सकती थीं।

सोशल मीडिया पर क्या बोले लोग?

रोहन धवन की पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर बहस छिड़ गई। कई यूजर्स ने इंजीनियर के फैसले का समर्थन किया। एक यूजर ने बताया कि उसने भी पिछले साल करीब 80 फीसदी हाइक वाला ऑफर ठुकरा दिया था, क्योंकि उस समय उसके घर में छोटा बच्चा था। यूजर ने कहा कि जिंदगी के अलग-अलग पड़ाव पर प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। वहीं, एक अन्य यूजर ने इसे साहसिक और समझदारी भरा फैसला बताया। उसका कहना था कि जिंदगी के हर पहलू को सिर्फ बैंक बैलेंस से तय नहीं किया जा सकता।

14 KM का सफर, टैक्सी चालक ने थमा दिया 4 हजार का बिल! बेंगलुरु एयरपोर्ट पर UK से लौटी महिला ने बताई ठगी की कहानी

ये भी पढ़ें
linkedinpost

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Sept 2026 02:03 pm

Published on:

01 Sept 2026 01:59 pm

Hindi News / National News / बेंगलुरु के टेक इंजीनियर ने 65 लाख से ज्यादा की सैलरी का ऑफर ठुकराया, पिता भी रह गए हैरान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

PM मोदी के 7.8% ग्रोथ वाले वीडियो पर प्रकाश राज ने दिया रिएक्शन, ‘दिमागी नक्सल’ टिप्पणी पर भी बोले एक्टर

Prakash Raj On PM Modi
मनोरंजन

‘देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं’ – राहुल पर FIR से भड़की कांग्रेस, पूर्व सीएम हुड्डा बोले- हम किसी से नहीं डरते

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

NEET अभ्यर्थी अनिता की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिली तो भड़का विवाद, विधानसभा में गरमाई सियासत

Tamil Nadu NEET News, Udhayanidhi Stalin, Aadhav Arjun, Besant Nagar Event
राष्ट्रीय

उफनते पानी में फंसा बाइक सवार, नवविवाहिता ने दुपट्टा फेंक ऐसे बचाई जान

Viral Video Dupatta Rescue, Chamba Bhattiyat Incident
राष्ट्रीय

Vinesh Phogat: दिल्ली हाईकोर्ट में विनेश फोगाट की WFI को चुनौती, अनुशासनात्मक कार्रवाई पर मांगा जवाब; अब 29 सितंबर को होगी सुनवाई

Vinesh Phogat WFI
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.