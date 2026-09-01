Russia-Ukraine War: यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, मिसाइल-ड्रोन स्ट्राइक में एक भारतीय समेत 12 की मौत

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के मुताबिक, राजधानी कीव में रेलवे डिपो पर हुए रूसी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। राहत और बचाव अभियान के लिए कीव और आसपास के क्षेत्रों में करीब 350 बचावकर्मियों को तैनात किया गया। बोरिस्पिल में पांच मंजिला आवासीय इमारत को नुकसान पहुंचा, जहां से करीब 50 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। यहां 4 लोगों की मौत और 13 लोगों के घायल होने की जानकारी है। हमले में कई कारोबारी प्रतिष्ठान भी प्रभावित हुए।