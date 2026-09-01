Nepal Flash Floods: 1,000 के पार पहुंचा मौतों का आंकड़ा, नेपाल ने फिर जारी किया बाढ़ का अलर्ट

Nepal Flood Death Toll: नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों का आंकड़ा 1,000 के पार पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल में अब तक 987 लोगों की मौत हुई है, वहीं चीन में 16 लोगों की जान गई है। बाढ़ और भूस्खलन के चलते सड़कें और पुल तबाह हो गए हैं, जिसकी वजह से नेपाल के कई इलाके अभी भी देश के बाकी हिस्सों से कटे हुए हैं। इन इलाकों में राहत और बचाव टीमें पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई हैं।