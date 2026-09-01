स्कूल पहुंचकर पहाड़ी पर चढ़कर बचाई जान, घर पर रह गईं दो बहनें, नेपाल बाढ़ में भाई की आंखों के सामने उजड़ गया परिवार

Nepal Flood: नेपाल में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इस आपदा में अब तक 987 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3,916 लोग लापता है। बाढ़ में किसी ने भाई-बहन को को दिया तो कोई अब भी अपने लापता परिजनों की तलाश में है। वहीं बाढ़ और भूस्खल के कारण सड़कें और पुल तबाह हो गए हैं,जिसकी वजह से नेपाल के कई इलाके अभी भी देश के बाकी हिस्सों से कटे हुए हैं। इन इलाकों में राहत और बचाव टीमें पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई हैं।