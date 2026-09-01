9/11 के 25 साल बाद भी आतंक का खतरा अभी टला नहीं! क्या अमेरिका फिर कर रहा है कोई गलती?

बता दें 9/11 में 19 आतंकवादियों ने चार विमानों को हाईजैक किया था। इन हमलों में 2,977 लोगों की मौत हुई थी। इसके पीछे अल कायदा और उसके चीफ ओसामा बिन लादेन का नाम सामने आया। हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई शुरू की। उसका मुख्य लक्ष्य अल-कायदा और उसे पनाह देने वाले तालिबान को खत्म करना था। लेकिन आतंकवाद केवल हथियारों से खत्म नहीं होता। उसके पीछे मौजूद कट्टर विचारधारा भी एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि 25 साल बाद भी डी-रेडिकलाइजेशन और आतंकवाद की वैचारिक जड़ों पर बहस जारी है।