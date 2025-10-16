जोधपुर में कलर की दुकान में भीषण आग, केमिकल ड्रम में धमाके की आशंका, आसमान तक उठीं लपटें, देखें VIDEO

जोधपुर। शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित पहला पुलिया के पास गुरुवार को एक कलर की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी दुकान जलकर राख हो गई। आसपास के लोगों ने बताया कि दुकान के अंदर रंग और केमिकल से भरे ड्रम रखे हुए थे, जिनमें से विस्फोट होने की आशंका जताई जा रही है।