जोधपुर में कलर की दुकान में भीषण आग, केमिकल ड्रम में धमाके की आशंका, आसमान तक उठीं लपटें, देखें VIDEO

कलर की दुकान में आग। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित पहला पुलिया के पास गुरुवार को एक कलर की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी दुकान जलकर राख हो गई। आसपास के लोगों ने बताया कि दुकान के अंदर रंग और केमिकल से भरे ड्रम रखे हुए थे, जिनमें से विस्फोट होने की आशंका जताई जा रही है।
आग लगने के तुरंत बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लपटें और काला धुआं आसमान तक उठने लगा। सूचना मिलते ही नगर निगम की दमकलें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग को फैलने से रोका।
हालांकि, अभी तक आग लगने के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।
