Rajasthan: AICC पर्यवेक्षक के सामने कांग्रेसी विधायक ने पदाधिकारी को जड़ा थप्पड़, कार्यकर्ताओं ने भी पीटा

डूंगरपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से चलाए जा रहे संगठन सृजन अभियान के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कांग्रेस जिलाध्यक्ष के लिए हो रही वन टू-वन चर्चा के दौरान डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा एवं उनके समर्थकों की ओर से कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ पदाधिकारी को थप्पड़ जड़ देने का मामला सामने आया है।