Rajasthan: गठरी में बंधे थे 4 दोस्तों के शव, मोर्चरी के बाहर परिजनों की चित्कार, जिंदा जलने से हुई थी दर्दनाक मौत

कोई पिता बार-बार अपने बेटे का नाम पुकार रहा था, तो कोई अपने भाई की तस्वीर को मोबाइल में देखकर विलाप कर रहा था। मोर्चरी के बाहर बैठे 20-25 लोगों में हर आंख नम थी। कोई परिजनों को ढांढस बंधा रहा था, तो कोई खुद के आंसू रोकने की कोशिश में था। परिजनों की रुलाई से वहां की हवा भी भारी लग रही थी। वहीं मोर्चरी के बाहर बैठे सभी लोग चारों मृतकों के शव ले जाने का इंतजार करते दिखाई दिए।