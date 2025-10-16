Rajasthan: गठरी में बंधे थे 4 दोस्तों के शव, मोर्चरी के बाहर परिजनों की चित्कार, जिंदा जलने से हुई थी दर्दनाक मौत

हादसा और दोस्तों की तस्वीर। फोटो- पत्रिका
बालोतरा। सिणधरी थाना क्षेत्र से गुजर रहे मेगा हाईवे पर बुधवार देर रात करीब 1:15 बजे हुए दिल दहला देने वाले हादसे ने पूरे बालोतरा जिले को झकझोर दिया। सड़ा सरहद के पास स्कॉर्पियो और ट्रेलर की भीषण भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई, जिसमें स्कॉर्पियो सवार चार दोस्तों की जलकर मौत हो गई।
मृतकों की पहचान डाबड़ गांव निवासी मोहन सिंह राजपूत (32), शंभूसिंह (21), प्रकाश मेघवाल (23) और पांचाराम देवासी (24) के रूप में हुई है। हादसे में चालक दिलीपसिंह गंभीर रूप से घायल है।
राजकीय जिला नाहटा अस्पताल की मोर्चरी में चारों युवकों के जले हुए शवों के अवशेष रखे हैं। गुरुवार सुबह से ही मोर्चरी के बाहर परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी रही। सिणधरी थाना के हेडकांस्टेबल धनाराम ने बताया कि मृतकों की पहचान मुश्किल होने से डीएनए सैंपल लेकर जोधपुर फोरेंसिक लैब भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही शव परिजनों को सौंपे जा सकेंगे।
मोर्चरी के बाहर खड़े गुड़ामालानी प्रधान बीजलाराम चौहान की आंखें भी नम हो उठी। उन्होंने बताया कि चारों अच्छे दोस्त थे, कोई नहीं सोच सकता था कि एक साथ यूं चले जाएंगे। आग इतनी भयानक थी कि शवों के अवशेष को गठरी में बांधकर रखा गया है। पास ही बैठे परिजन गठरी में लिपटे अपनों के अवशेष देखकर फफक-फफक कर रो पड़े।
कोई पिता बार-बार अपने बेटे का नाम पुकार रहा था, तो कोई अपने भाई की तस्वीर को मोबाइल में देखकर विलाप कर रहा था। मोर्चरी के बाहर बैठे 20-25 लोगों में हर आंख नम थी। कोई परिजनों को ढांढस बंधा रहा था, तो कोई खुद के आंसू रोकने की कोशिश में था। परिजनों की रुलाई से वहां की हवा भी भारी लग रही थी। वहीं मोर्चरी के बाहर बैठे सभी लोग चारों मृतकों के शव ले जाने का इंतजार करते दिखाई दिए।
