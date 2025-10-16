Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

Rajasthan: गठरी में बंधे थे 4 दोस्तों के शव, मोर्चरी के बाहर परिजनों की चित्कार, जिंदा जलने से हुई थी दर्दनाक मौत

राजकीय जिला नाहटा अस्पताल की मोर्चरी में चारों युवकों के जले हुए शवों के अवशेष रखे हैं। गुरुवार सुबह से ही मोर्चरी के बाहर परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी रही।

2 min read

बाड़मेर

image

Rakesh Mishra

Oct 16, 2025

Balotra accident

हादसा और दोस्तों की तस्वीर। फोटो- पत्रिका

बालोतरा। सिणधरी थाना क्षेत्र से गुजर रहे मेगा हाईवे पर बुधवार देर रात करीब 1:15 बजे हुए दिल दहला देने वाले हादसे ने पूरे बालोतरा जिले को झकझोर दिया। सड़ा सरहद के पास स्कॉर्पियो और ट्रेलर की भीषण भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई, जिसमें स्कॉर्पियो सवार चार दोस्तों की जलकर मौत हो गई।

मृतकों की पहचान डाबड़ गांव निवासी मोहन सिंह राजपूत (32), शंभूसिंह (21), प्रकाश मेघवाल (23) और पांचाराम देवासी (24) के रूप में हुई है। हादसे में चालक दिलीपसिंह गंभीर रूप से घायल है।

मोर्चरी में रखे अवशेष

राजकीय जिला नाहटा अस्पताल की मोर्चरी में चारों युवकों के जले हुए शवों के अवशेष रखे हैं। गुरुवार सुबह से ही मोर्चरी के बाहर परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी रही। सिणधरी थाना के हेडकांस्टेबल धनाराम ने बताया कि मृतकों की पहचान मुश्किल होने से डीएनए सैंपल लेकर जोधपुर फोरेंसिक लैब भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही शव परिजनों को सौंपे जा सकेंगे।

परिजनों की आंखों से फूटी रुलाई

मोर्चरी के बाहर खड़े गुड़ामालानी प्रधान बीजलाराम चौहान की आंखें भी नम हो उठी। उन्होंने बताया कि चारों अच्छे दोस्त थे, कोई नहीं सोच सकता था कि एक साथ यूं चले जाएंगे। आग इतनी भयानक थी कि शवों के अवशेष को गठरी में बांधकर रखा गया है। पास ही बैठे परिजन गठरी में लिपटे अपनों के अवशेष देखकर फफक-फफक कर रो पड़े।

कोई पिता बार-बार अपने बेटे का नाम पुकार रहा था, तो कोई अपने भाई की तस्वीर को मोबाइल में देखकर विलाप कर रहा था। मोर्चरी के बाहर बैठे 20-25 लोगों में हर आंख नम थी। कोई परिजनों को ढांढस बंधा रहा था, तो कोई खुद के आंसू रोकने की कोशिश में था। परिजनों की रुलाई से वहां की हवा भी भारी लग रही थी। वहीं मोर्चरी के बाहर बैठे सभी लोग चारों मृतकों के शव ले जाने का इंतजार करते दिखाई दिए।

यह वीडियो भी देखें

ये भी पढ़ें

जैसलमेर बस दुखांतिका: बस चालक व मालिक गिरफ्तार, अब एसआइटी करेगी जांच
जैसलमेर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Oct 2025 06:49 pm

Published on:

16 Oct 2025 06:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Rajasthan: गठरी में बंधे थे 4 दोस्तों के शव, मोर्चरी के बाहर परिजनों की चित्कार, जिंदा जलने से हुई थी दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : बालोतरा में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो-ट्रेलर में आमने-सामने की भिड़ंत, 4 व्यक्तियों की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत, एक गंभीर घायल

Balotara Horrific Road Accident Scorpio Trailer Collision Four People Burnt Alive One seriously injured
बाड़मेर

ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने दी जान, लिखा…लव यू ऑल, लव यू मां-पापा और भैया

बाड़मेर

मसाज की आड़ में चल रहा था गंदा खेल, पुलिस ने मारी रेड, 4 युवतियां पकड़ी गईं, भनक लगते ही संचालक फरार

Barmer Police raid on spa centre
बाड़मेर

घर में घुस रहा था लड़का तो देख ली थी भाभी, डर और शर्म से आहत लड़की ने टांके में कूदकर दी जान

Barmer Crime
बाड़मेर

बालोतरा: बारिश के बाद भी लूणी नदी से सीधे रास्ते पर बह रहा पानी, 2 महीने से आवागमन बाधित

Luni River
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.