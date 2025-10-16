Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

जैसलमेर बस दुखांतिका: बस चालक व मालिक गिरफ्तार, अब एसआइटी करेगी जांच

जैसलमेर-थईयात मार्ग पर गत मंगलवार को बस में आग लगने के हादसे में पुलिस ने कार्रवाइ करते हुए बस चालक शौकत और बस के मालिक तुराब अली को गिरफ्तार किया है।

2 min read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 16, 2025

जैसलमेर-थईयात मार्ग पर गत मंगलवार को बस में आग लगने के हादसे में पुलिस ने कार्रवाइ करते हुए बस चालक शौकत और बस के मालिक तुराब अली को गिरफ्तार किया है। दोनों को प्रारंभिक पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था और अब गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि हादसे को लेकर दो अलग-अलग शिकायतें दर्ज हुई थीं — एक मृतक राजेन्द्रसिंह चौहान के भाई चंदनसिंह की ओर से और दूसरी मृतक गोपीलाल दर्जी के भाई जगदीश की ओर से। इन शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई है।

विशेष जांच टीम गठित

घटना की गहराई से जांच के लिए विशेष जांच टीम यानी एसआइटी का गठन किया गया है। टीम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाशदान जुगतावत, उप अधीक्षक रूपसिंह इन्दा, नाचना थानाधिकारी बूटाराम, सदर थानाधिकारी सूरजाराम और सहायक उप निरीक्षक राजेन्द्र कुमार शामिल किए गए हैं। एसआइटी हादसे के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करने के साथ कथित तौर पर सामने आई तकनीकी खामियो व लापरवाही और सुरक्षा मानकों की स्थिति की भी पड़ताल कर रही है।

रिपोर्ट में लग सकता है समय

पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के अनुसार जांच रिपोर्ट तैयार होने में समय लगेगा, क्योंकि इसमें कई पहलू शामिल हैं। बस का निर्माण चित्तौडगढ़़ में हुआ था, वहां से भी तकनीकी जानकारी मंगाई जा रही है। इसके साथ ही पीडि़तों के बयान, रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों को जोडकऱ ही अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

हादसे में अब तक 22 की मौत, 13 घायल

प्रारंभिक जांच में हादसे में अब तक 22 यात्रियों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 13 जनें घायल हैं, जिनका उपचार जोधपुर में चल रहा है। अब तक 19 शवों में से 18 के डीएनए नमूने की पुष्टि हो चुकी है, एक की प्रक्रिया जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 05:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर बस दुखांतिका: बस चालक व मालिक गिरफ्तार, अब एसआइटी करेगी जांच

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Success Story : रक्षा शर्मा बनी रामदेवरा की पहली RAS अफसर, टैक्सी ड्राइवर की बेटी ने अपनी मेहनत से लिखी सफलता की कहानी

Raksha Sharma Ramdevra first RAS officer a taxi driver daughter wrote her own success story through hard work
जैसलमेर

जैसलमेर बस अग्निकांड: हादसे का दिल झकझोर देने वाला वीडियो, आग की लपटों के बीच से कूदकर रहे थे लोग, गूंज रही थी चीखें

Jaisalmer bus fire video
जैसलमेर

जैसलमेर बस अग्निकांड: ‘काश बस नहीं रुकवाता तो बच जाती राजेंद्र की जान’, थम नहीं रही पत्नी की रुलाई, बेटा पूछ रहा- पाप कब आएंगे?

Jaisalmer Bus Fire
जैसलमेर

‘हम 4 लाख देते हैं, हमारा बेटा वापस ला दो…’, दिवाली सरप्राइज देने निकले एक ही परिवार के 5 जने जलकर राख, रोती रही बुजुर्ग मां

जैसलमेर

जैसलमेर बस अग्निकांड: 18 में से 10 शवों की DNA जांच पूरी, एक अज्ञात के परिजन की तलाश जारी

Jaisalmer bus fire DNA testing
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.