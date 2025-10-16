जैसलमेर बस दुखांतिका: बस चालक व मालिक गिरफ्तार, अब एसआइटी करेगी जांच

जैसलमेर-थईयात मार्ग पर गत मंगलवार को बस में आग लगने के हादसे में पुलिस ने कार्रवाइ करते हुए बस चालक शौकत और बस के मालिक तुराब अली को गिरफ्तार किया है। दोनों को प्रारंभिक पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था और अब गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि हादसे को लेकर दो अलग-अलग शिकायतें दर्ज हुई थीं — एक मृतक राजेन्द्रसिंह चौहान के भाई चंदनसिंह की ओर से और दूसरी मृतक गोपीलाल दर्जी के भाई जगदीश की ओर से। इन शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई है।