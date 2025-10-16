जैसलमेर बस दुखांतिका: बस चालक व मालिक गिरफ्तार, अब एसआइटी करेगी जांच

जैसलमेर-थईयात मार्ग पर गत मंगलवार को बस में आग लगने के हादसे में पुलिस ने कार्रवाइ करते हुए बस चालक शौकत और बस के मालिक तुराब अली को गिरफ्तार किया है। दोनों को प्रारंभिक पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था और अब गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि हादसे को लेकर दो अलग-अलग शिकायतें दर्ज हुई थीं — एक मृतक राजेन्द्रसिंह चौहान के भाई चंदनसिंह की ओर से और दूसरी मृतक गोपीलाल दर्जी के भाई जगदीश की ओर से। इन शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई है।
घटना की गहराई से जांच के लिए विशेष जांच टीम यानी एसआइटी का गठन किया गया है। टीम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाशदान जुगतावत, उप अधीक्षक रूपसिंह इन्दा, नाचना थानाधिकारी बूटाराम, सदर थानाधिकारी सूरजाराम और सहायक उप निरीक्षक राजेन्द्र कुमार शामिल किए गए हैं। एसआइटी हादसे के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करने के साथ कथित तौर पर सामने आई तकनीकी खामियो व लापरवाही और सुरक्षा मानकों की स्थिति की भी पड़ताल कर रही है।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के अनुसार जांच रिपोर्ट तैयार होने में समय लगेगा, क्योंकि इसमें कई पहलू शामिल हैं। बस का निर्माण चित्तौडगढ़़ में हुआ था, वहां से भी तकनीकी जानकारी मंगाई जा रही है। इसके साथ ही पीडि़तों के बयान, रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों को जोडकऱ ही अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
प्रारंभिक जांच में हादसे में अब तक 22 यात्रियों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 13 जनें घायल हैं, जिनका उपचार जोधपुर में चल रहा है। अब तक 19 शवों में से 18 के डीएनए नमूने की पुष्टि हो चुकी है, एक की प्रक्रिया जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी।
