नया वर्ष मनाने जैसलमेर पहुंचे जहीर खान

नए साल का जश्न मनाने इन दिनों हजारों की तादाद पर्यटक स्वर्णनगरी पहुंच रहे हंै। इस बीच सोमवार को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान जैसलमेर पहुंचे। उन्हें सिविल एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया।
जहीर खान को पहचानने पर अनेक प्रशंसकों ने उनके साथ फोटो खिंचवाए। जहीर खान वहां से सीधे सम मार्ग स्थित सितारा होटल की ओर रवाना हो गए। गौरतलब है कि नववर्ष के अवसर पर देशभर से अनेक गणमान्य व्यक्ति जैसलमेर पहुंचते रहे हैं। इनमें विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणी लोग शामिल होते हैं।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग