नया वर्ष मनाने जैसलमेर पहुंचे जहीर खान

जहीर खान को पहचानने पर अनेक प्रशंसकों ने उनके साथ फोटो खिंचवाए। जहीर खान वहां से सीधे सम मार्ग स्थित सितारा होटल की ओर रवाना हो गए। गौरतलब है कि नववर्ष के अवसर पर देशभर से अनेक गणमान्य व्यक्ति जैसलमेर पहुंचते रहे हैं। इनमें विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणी लोग शामिल होते हैं।