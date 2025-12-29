नववर्ष से पहले शराब तस्करी का संकट मंडाराया, तस्करों के लिए नाचना-बज्जू मार्ग सेफ कॉरिडोर

इंदिरा गांधी नहर आने के बाद सीमावर्ती इलाकों में आबादी, सडक़ और बिजली जैसी सुविधाएं बढ़ी हैं। इन सुविधाओं का लाभ जहां आमजन को मिला, वहीं चोरों और तस्करों के लिए भी आवाजाही आसान हो गई। हकीकत यह भी है कि बीकानेर के बज्जू थाना क्षेत्र से जैसलमेर के नाचना थाना क्षेत्र तक करीब 120 किलोमीटर लंबे हिस्से में न तो कोई पुलिस थाना है और न ही चौकी। नोख थाना अपने क्षेत्र के एक छोर पर जोधपुर जिले की सीमा के पास स्थित है, जबकि नाचना थाना मुख्य सडक़ से अंदर गांव में है। मुख्य सडक़ और संपर्क मार्गों पर पुलिस की नियमित व्यवस्था नहीं होने से तस्कर दोनों थानों को चकमा देकर निकल जाते हैं।