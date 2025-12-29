जैसलमेर: चार आरोपी गिरफ्तार, चोरी किया गया माल बरामद…कार भी जब्त

पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र वृताधिकारी वृत जैसलमेर के सुपरविजन में थानाधिकारी राजेश कुमार की अगुवाई में सांगड़ पुलिस टीम ने गहन जांच शुरू की। लगातार सूचना संकलन और सघन अनुसंधान के बाद चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया केबल बरामद किया गया और प्रयुक्त स्विफ्ट कार को भी जब्त किया गया। आरोपियों में भोमसिंह, सैणीदान, सिकन्दर खां उर्फ सलीम और आरिफ शामिल हैं। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।