जैसलमेर

रास्ता रोककर मारपीट कर की लूट, गाड़ी चढ़ाने का प्रयास

पोकरण कस्बे में जैसलमेर रोड पर पेट्रोल व सीएनजी पंप के मैनेजर के साथ रास्ता रोककर मारपीट करने, गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करने और रुपए लूटकर ले जाने का मामला सामने आया है।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 29, 2025

पोकरण कस्बे में जैसलमेर रोड पर पेट्रोल व सीएनजी पंप के मैनेजर के साथ रास्ता रोककर मारपीट करने, गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करने और रुपए लूटकर ले जाने का मामला सामने आया है। यहां स्थित होटलों के सीसीटीवी कैमरों में घटना रिकॉर्ड हुई। साथ ही हंगामे की सूचना पर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे।

पुलिस मामले की जांच कर रही है। जैसलमेर रोड पर स्थित पेट्रोल व सीएनजी पंप के मैनेजर बड़ली नाथूसर निवासी अब्दुल सलाम पुत्र जान मोहम्मद ने पुलिस में एक रिपोर्ट पेश कर बताया कि शनिवार व रविवार को दो दिन तक बैंक का अवकाश होने के कारण पंप की कलेक्शन राशि जमा नहीं हो सकी। रविवार की रात करीब 9.20 बजे वह 5 लाख 81 हजार 60 रुपए एवं पंप की चाबियां मालिक आईदान पंवार के घर देने के लिए जा रहा था। पंप से कुछ ही दूर 5-7 लोगों ने उसे रुकवाया और मारपीट की। साथ ही उसे गाड़ी में डालने और उस पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। आरोपियों ने उससे रुपए व मोबाइल लूट लिए और मोटरसाइकिल गाड़ी में डाल दी। उसके चिल्लाने पर कुछ लोग भागकर आने लगे। उन्हें देखकर आरोपी मौके से भाग गए। पीडि़त की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मौके पर मची अफरा-तफरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

जैसलमेर रोड पर पेट्रोल व सीएनजी पंपों के साथ ही कई होटलें स्थित है। इन दिनों चल रहे पर्यटन सीजन के कारण यहां रात में भीड़ लगी हुई थी। इस घटना के दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया। आरोपियों की ओर से एक-दो अन्य गाडिय़ों को टक्कर मारी गई और तेज गति से फर्राटे मारने से आम लोगों में हडक़ंप मच गया। पूरी घटना यहां स्थित तीन होटलों के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।

पुलिस अधिकारियों ने लिया जायजा

देर रात घटना की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीणकुमार सैन, वृताधिकारी भवानीसिंह राठौड़ व थानाधिकारी भारत रावत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीडि़त व अन्य लोगों से घटना की जानकारी ली। साथ ही होटलों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

