रास्ता रोककर मारपीट कर की लूट, गाड़ी चढ़ाने का प्रयास

पुलिस मामले की जांच कर रही है। जैसलमेर रोड पर स्थित पेट्रोल व सीएनजी पंप के मैनेजर बड़ली नाथूसर निवासी अब्दुल सलाम पुत्र जान मोहम्मद ने पुलिस में एक रिपोर्ट पेश कर बताया कि शनिवार व रविवार को दो दिन तक बैंक का अवकाश होने के कारण पंप की कलेक्शन राशि जमा नहीं हो सकी। रविवार की रात करीब 9.20 बजे वह 5 लाख 81 हजार 60 रुपए एवं पंप की चाबियां मालिक आईदान पंवार के घर देने के लिए जा रहा था। पंप से कुछ ही दूर 5-7 लोगों ने उसे रुकवाया और मारपीट की। साथ ही उसे गाड़ी में डालने और उस पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। आरोपियों ने उससे रुपए व मोबाइल लूट लिए और मोटरसाइकिल गाड़ी में डाल दी। उसके चिल्लाने पर कुछ लोग भागकर आने लगे। उन्हें देखकर आरोपी मौके से भाग गए। पीडि़त की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।