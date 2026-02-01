Rajasthan Wildlife: रेगिस्तान से गुड न्यूज, गोडावण संरक्षण में मिली बड़ी सफलता, नया वैज्ञानिक सर्वे जारी

वन विभाग पारंपरिक रूप से पानी के गड्ढो के पास बैठकर पक्षियों की गिनती करता है, लेकिन इस बार यह तरीका नहीं अपनाया गया। क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक यह तरीका ज्यादा सटीक जानकारी नहीं देता है। ज्यादा सटीक जानकारी के लिए इस बार 'ऑक्यूपेंसी एंड डिस्टेंस सैंपलिंग' पद्धति का उपयोग किया गया। इस पद्धति में पूरे क्षेत्र को बड़े-बड़े ब्लॉकों में बांटकर अधिक सटीक आंकड़े जुटाए गए। इसके लिए 50 से अधिक टीमों और 200 से ज्यादा वनकर्मियों ने फील्ड में यह डेटा जुटाया है।