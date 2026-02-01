जैसलमेर: खुले में कचरा फेंकने वालों पर निगरानी रखेंगे 250 कैमरे

नगरपरिषद के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सफाई व्यवस्था में बड़ी बाधा कई लोगों की लापरवाही के कारण भी आ रही है। डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था होने के बावजूद कई लोग रात के अंधेरे में या सुबह-सुबह खाली प्लॉटों और सडक़ों किनारे कचरा डाल देते हैं। इसके अलावा कचरा संग्रहण केंद्रों पर सफाई होने के बाद दुकानदार आदि कूड़ा-करकट खुले में डाल देते हैं। शहर में स्वच्छंद घूम रहे पशुओं की समस्या पर भी सख्ती शुरू कर दी गई है। नगरपरिषद की टीमों ने ऐसे पशुओं की धरपकड़ अभियान तेज कर दिया है। मुख्य बाजार, अस्पताल और प्रमुख चौराहों व मार्गों से पशुओं को पकडकऱ गोशालाओं में भेजा जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि इससे यातायात बाधा और दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। नाले-नालियों के ओवरफ्लो होने का एक बड़ा कारण पोलीथिन व प्लास्टिक की बोतलों को माना जा रहा है। यह और बात है कि पॉलीथिन पर प्रदेश भर में वर्षों पहले पाबंदी लगाई जा चुकी है। इसके बावजूद विभिन्न दुकानदारों, ठेले व रेहड़ी वालों की तरफ से इसका इस्तेमाल चल रहा है।