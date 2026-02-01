19वें दिन इंदिरा गांधी नहर के जीरो आरडी पर धरना स्थगित, प्रशासन ने दिया पानी वितरण का आश्वासन

मोहनगढ़ इंदिरा गांधी नहर के अंतिम छोर जीरो आरडी पर सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का जारी धरना सोमवार को 19वें दिन प्रशासनिक आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया। पिछले कई दिनों से जिला प्रशासन व नहर विभाग के अधिकारियों के वार्ता के लिए नहीं पहुंचने से किसानों में रोष था। धरने के 19वें दिन जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में तहसीलदार राजेंद्रसिंह, एडिशनल चीफ रामखिलाड़ी मीणा, रेगुलेशन के अधिशासी अभियंता कप्तान मीणा, एसएमजी के अधिशासी अभियंता सुनील बिश्नोई, एसबीएस के अधिशासी अभियंता रोहित जोरवाल तथा 19वें खंड के अधिशासी अभियंता मनीष सहित विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे।