जैसलमेर में गोडावण की संख्या बढ़ कर पहुंची 198

जानकारी के अनुसार सर्वे में सामने आया कि खुले जंगल और डेजर्ट नेशनल पार्क क्षेत्र में 130 गोडावण हैं, जबकि रामदेवरा और सम स्थित ब्रीडिंग सेंटर्स में 68 पक्षी मौजूद हैं। 2017 में गोडावण की कुल संख्या 128 थी। इसमें ब्रीडिंग सेंटर्स की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। गौरतलब है कि जैसलमेर में रामदेवरा व सुदासरी में ब्रीडिंग सेंटर्स संचालित किए जा रहे हैं। जहां कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम के तहत जंगलों से गोडावण के अंडों को सुरक्षित उठाकर उन्हें इन केंद्रों में हैच किया जाता है और चूजों का विशेष निगरानी में पालन-पोषण किया जाता है। माना जाता है कि दुनिया के करीब 70 प्रतिशत गोडावण जैसलमेर में हैं।