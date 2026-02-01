माजीसा धाम में बिखरे फाग के रंग, फूलों और गुलाल से खेली होली

फाल्गुन माह की मस्ती और भक्ति के संगम के बीच सोमवार को माजीसा धाम का दरबार गूंज उठा। गोवद्र्धन महिला मंडल की अध्यक्ष शांति पुरोहित के सानिध्य में आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में जुटी महिला श्रद्धालुओं ने परंपरागत होली के गीतों और माजीसा के भजनों पर नृत्य किया। इस दौरान महिलाओं ने एक-दूसरे पर फूलों की वर्षा कर पुष्प होली मनाई। देखते ही देखते पूरा परिसर विभिन्न रंगों के गुलाल और फूलों की खुशबू से सराबोर हो गया। शाम 7 बजे आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। पुजारी कैलाश पुरोहित ने धन्यवाद ज्ञापित किया।