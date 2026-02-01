22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

नाचना: ग्राम सभा में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार को लेकर मंथन

राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूरचंद कुलिश जन्मशताब्दी वर्ष के अंतर्गत चल रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में रविवार को ग्राम सभा आयोजित हुई।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Feb 22, 2026

राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूरचंद कुलिश जन्मशताब्दी वर्ष के अंतर्गत चल रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में रविवार को ग्राम सभा आयोजित हुई। कार्यक्रम का आयोजन राजपूत धर्मशाला के पास पदमसिंह भोमिया मंदिर परिसर में हुआ, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए और गांव की मूलभूत समस्याओं पर खुलकर चर्चा की।ग्राम सभा में लोगों ने बिजली, पेयजल और सफाई व्यवस्था को लेकर असंतोष जताया।

ग्रामीणों के अनुसार कि लंबे समय से बिजली आपूर्ति सुचारु नहीं हो पा रही है। प्रतिदिन तीन से चार घंटे तक बिजली कटौती आम बात बन चुकी है। अनियमित आपूर्ति से घरेलू कार्य प्रभावित हो रहे हैं और छोटे व्यवसाय भी संकट में हैं। पेयजल की स्थिति भी चिंताजनक बताई गई। घरों में पहुंचने वाला पानी मटमैला आता है। जल भंडारण टंकियों की नियमित सफाई नहीं होने से पानी की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जलापूर्ति व्यवस्था की निगरानी प्रभावी ढंग से नहीं हो रही, जिससे लोगों को अस्वच्छ पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है।

सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी

सफाई व्यवस्था को लेकर भी लोगों ने नाराजगी जताई। गांव में कई स्थानों पर कचरे के ढेर लगे हैं। नियमित साफ-सफाई नहीं होने से दुर्गंध फैलती है और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि शिकायतों के बावजूद स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। बस स्टैंड की बदहाली भी चर्चा का प्रमुख विषय रही। ग्रामीणों ने बताया कि नाचना क्षेत्र का यह प्रमुख बस स्टैंड लंबे समय से उपेक्षा झेल रहा है। यहां पेयजल, छाया और विश्राम की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

यात्रियों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कठिनाई उठानी पड़ती है। दुकानों और होटलों से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण नहीं हुआ। परिणामस्वरूप गंदा पानी बीच रास्ते जमा हो जाता है। बरसात के दिनों में स्थिति और विकट हो जाती है। बस स्टैंड परिसर में पानी तालाब की तरह भर जाता है और निकासी नहीं होने से कई दिनों तक जमा रहता है। इससे आवागमन बाधित होता है और संक्रमण की आशंका बढ़ती है।

ग्रामीणों ने कहा- प्राथमिकता के आधार पर हो समाधान

म सभा में मौजूद ग्रामीणों ने कहा कि समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। नियमित निगरानी, समयबद्ध कार्य योजना और जवाबदेही तय होने से ही स्थिति सुधर सकती है। लोगों ने सामूहिक रूप से यह भी मांग रखी कि संबंधित विभाग स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाएं।

इनकी रही मौजूदगी

कार्यक्रम के दौरान रमेश सेवग, हुकम सिंह भाटी, कमल सिंह, चंदनमल सोनी, नरपत सिंह देवड़ा, विकास, तुलसीदास भार्गव सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। सभा में सभी ने एकमत होकर कहा कि मूलभूत सुविधाओं का विस्तार केवल आश्वासनों से नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई से संभव है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 08:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / नाचना: ग्राम सभा में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार को लेकर मंथन

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रामगढ़ में चूना पत्थर खनन परियोजना के लिए आवंटित भूमि प्रकरण में सरकार आई हरकत में

जैसलमेर

दुर्ग के चारों तरफ रिंग रोड पर गोल्फ कार्ट सुविधा का आगाज

जैसलमेर

46 पुलिस टीमों ने 229 ठिकानों पर कार्रवाई, स्थायी वारंटी और इनामी अपराधी सहित कई गिरफ्तार

जैसलमेर

सर्दी पूर्णतया विदा होने की ओर: सूरज की भृकुटि और टेढ़ी, पारा 32.7 डिग्री हुआ

जैसलमेर

17 वर्षों से अधूरी सड़क के विकास को लेकर जगी उम्मीद

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.