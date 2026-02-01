नाचना: ग्राम सभा में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार को लेकर मंथन

ग्रामीणों के अनुसार कि लंबे समय से बिजली आपूर्ति सुचारु नहीं हो पा रही है। प्रतिदिन तीन से चार घंटे तक बिजली कटौती आम बात बन चुकी है। अनियमित आपूर्ति से घरेलू कार्य प्रभावित हो रहे हैं और छोटे व्यवसाय भी संकट में हैं। पेयजल की स्थिति भी चिंताजनक बताई गई। घरों में पहुंचने वाला पानी मटमैला आता है। जल भंडारण टंकियों की नियमित सफाई नहीं होने से पानी की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जलापूर्ति व्यवस्था की निगरानी प्रभावी ढंग से नहीं हो रही, जिससे लोगों को अस्वच्छ पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है।