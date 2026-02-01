सर्दी पूर्णतया विदा होने की ओर: सूरज की भृकुटि और टेढ़ी, पारा 32.7 डिग्री हुआ

मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 32.7 और न्यूनतम 16.0 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया। शनिवार को यह क्रमश: 31.5 व 15.1 डिग्री रहा था। सुबह 10 बजे ही आकाश में सूरज पूरे तौर पर चमक बिखेरने लगा। दोपहर होते-होते उसकी किरणें असहनीय प्रतीत हुई। घरों व प्रतिष्ठानों में पंखों के बिना बैठना मुश्किल हो गया। सर्दी के मिजाज में लगातार आ रही नरमी के चलते मॉर्निंग वॉकिंग पर निकलने वाले लोगों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है।