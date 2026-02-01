17 वर्षों से अधूरी सड़क के विकास को लेकर जगी उम्मीद

कुल 12 किलोमीटर मार्ग में से चार किलोमीटर डामर सड़क पूर्व में बन चुकी है। शेष आठ किलोमीटर का निर्माण पूरा होते ही गांव सीधे मुख्य सड़क नेटवर्क से जुड़ जाएगा। इससे जिला मुख्यालय की दूरी लगभग 50 किलोमीटर कम हो सकती है। परिवहन लागत घटेगी और समय की बचत होगी। लिंक रोड के आसपास किसानों की अधिकांश कृषि भूमि स्थित है। सड़क अभाव में खाद, बीज, कृषि यंत्र और उपज के परिवहन में अतिरिक्त खर्च और श्रम लगता है। बरसात या आंधी के दौरान हालात और कठिन हो जाते हैं। नियमित सड़क सुविधा मिलने से खेती-किसानी को गति मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

राज्य बजट में ग्रामीण सड़कों को प्राथमिकता दिए जाने की घोषणा के बाद ताड़ाना के लोगों में विश्वास बढ़ा है। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि इस वर्ष प्रस्ताव को स्वीकृति मिलेगी और सत्रह वर्षों से अधूरी पड़ी डामर सड़क अंततः पूर्णता तक पहुंचेगी।