दुर्ग के चारों तरफ रिंग रोड पर गोल्फ कार्ट सुविधा का आगाज

वैसे नगरपरिषद की तरफ से जब गोल्फ कार्ट संचालन की निविदा जारी की गई थी, तब इसमें बैठने वाले प्रत्येक व्यक्ति से 10 रुपए किराया निर्धारित करने की बात कही गई थी। हालांकि रविवार को आयुक्त की ओर से बताया गया कि पर्यटक या कोई भी स्थानीय व्यक्ति 30 रुपए में कार्ट से आवाजाही कर सकेगा। यानी जो व्यक्ति शिव मार्ग स्थित टिकट काउंटर से इस इलेक्ट्रोनिक रिक्शे में बैठेगा, वह 30 रुपए में वापस वहां तक आ सकेगा। यह कार्ट वर्तमान में दुर्ग के अखे प्रोल या ङ्क्षरग रोड के किसी भी स्थान तक सवारी को छोड़ेगा। गोल्फ कार्ट से नीरज चौराहा से सवारियों को दुर्ग की अखे प्रोल और पूरे दुर्ग के चारों तरफ की रिंग रोड में कहीं भी ले जाने की व्यवस्था हो सकेगी। आयुक्त ने बताया कि वर्तमान में गोल्फ कार्ट के साथ सामान्य तिपहिया वाहन भी चलाई जा रही है। आने वाले समय में इस विषय में अग्रिम विचार किया जाएगा। वैसे, रविवार को कई टैक्सी वालों ने इसे अपने रोजगार पर प्रहार बताते हुए आशंका जताई थी कि उन्हें टैक्सी चलाने से रोका जाएगा।