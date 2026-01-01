बालोतरा को मिलेगी नई पहचान, 3 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक स्पोटर्स कॉम्प्लेक्स, 6 खेल मैदान बनेंगे

बालोतरा: औद्योगिक नगरी बालोतरा में वर्षों से खेल सुविधाओं की कमी झेल रहे खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के लिए नए वर्ष में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। नगर में तीन करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक इंडोर और आउटडोर खेल सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण कार्य शहरी विकास प्राधिकरण (यूआईटी) बालोतरा की ओर से करवाया जाएगा, जिसके लिए निविदाएं भी जारी कर दी गई हैं।