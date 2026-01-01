1 जनवरी 2026,

गुरुवार

बाड़मेर

बालोतरा को मिलेगी नई पहचान, 3 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक स्पोटर्स कॉम्प्लेक्स, 6 खेल मैदान बनेंगे

बालोतरा जिले में खेलों को बढ़ावा देने के लिए तीन करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। यूआईटी द्वारा इंडोर और आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। इसमें छह खेल मैदान विकसित होंगे, जिससे युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलेंगी।

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Jan 01, 2026

Balotra

बालोतरा में बनेगा आधुनिक स्पोटर्स कॉम्प्लेक्स (फोटो- पत्रिका)

बालोतरा: औद्योगिक नगरी बालोतरा में वर्षों से खेल सुविधाओं की कमी झेल रहे खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के लिए नए वर्ष में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। नगर में तीन करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक इंडोर और आउटडोर खेल सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण कार्य शहरी विकास प्राधिकरण (यूआईटी) बालोतरा की ओर से करवाया जाएगा, जिसके लिए निविदाएं भी जारी कर दी गई हैं।

खेल सुविधाओं की दृष्टि से लंबे समय से पिछड़े बालोतरा में कई दशक पूर्व नगर पालिका ने राजकीय महाविद्यालय से आगे महात्मा ज्योतिबा फुले स्टेडियम का निर्माण तो किया, लेकिन बजट की कमी के कारण यह आज तक अधूरा ही रहा। मौजूदा स्टेडियम में सुविधाओं का अभाव और जगह-जगह अव्यवस्थाओं के चलते खेल गतिविधियां नाममात्र की रह गई थी।

मजबूरी में बच्चे और युवा मोहल्लों की गलियों में खेलते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। खेल प्रेमियों ने स्टेडियम को पूर्ण करने और आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित करने की मांग की थी। ऐसे में यूआईटी ने स्टेडियम में नए खेल मैदान और इंडोर सुविधाएं विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत कुल छह नए खेल मैदान तैयार किए जाएंगे।

इनमें एथलेटिक्स ट्रैक, बॉक्स क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल और लॉन टेनिस के मैदान शामिल हैं। इन सभी खेल सुविधाओं के विकास पर अनुमानित 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगामी एक वर्ष में इन मैदानों का निर्माण कार्य पूर्ण होने की संभावना है, जिससे खिलाड़ियों को एक ही परिसर में बेहतर और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

गलियों में खेलना जोखिम भरा

शहर में खेल मैदानों के अभाव की कमी लंबे समय से खल रही थी। बच्चों का गलियों में खेलना न केवल जोखिम भरा है, बल्कि खेल प्रतिभा के विकास में भी बाधक रहा है। नए खेल मैदानों के निर्माण से शहर में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और आमजन को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
-अशोक कच्छवाह, खेल प्रेमी

खेल ऊर्जा और मानसिक शांति का माध्यम

तनाव भरे जीवन में खेल ऊर्जा और मानसिक शांति का बड़ा माध्यम हैं। वर्षों से स्टेडियम के पूर्ण निर्माण और नए मैदानों की मांग की जा रही थी। अब यूआइटी की इस पहल से शहर के हजारों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा और खेल गतिविधियां पहले से कहीं अधिक बढ़ेंगी।
-कमलेश पटेल, खेल प्रेमी

भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को पहला सुख मानने से शहरवासियों के बेहतर जीवन के लिए छह नए खेल मैदान विकसित करने का निर्णय लिया है। यूआइटी 3 करोड़ रुपए की लागत से इन खेल सुविधाओं का विकास करेंगी। निविदाएं जारी हो चुकी हैं और शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू होगा।
-डॉ. अरुण चौधरी, विधायक पचपदरा



Published on:

